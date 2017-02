Geometric Pieces to Add to Your Wardrobe

Vibrant, geometric motifs set a bold tone for spring collections.

by Katherine Lande

1/9 Proenza Schouler Spring/Summer 2017 A heart-shaped peephole bodice playfully nods to the geometry trend.

2/9 Geometry Lessons: Cervo calf leather Anouk day bag in Ibercia ($2,690), Akris, akris.com

3/9 Squared Away: Embellished sunglasses ($1,310), Gucci, Naples

4/9 Flower Power: Petale crew necklace ($1,460), Louis Vuitton, Naples

5/9 Jagged Edge: Explorete nappa and patent leather zig-zag pumps ($1,195), special order, Christian Louboutin, christianlouboutin.com

6/9 Inner Circle: Gemini Link suede cut-out cross-body bag ($595), Tory Burch, Naples

7/9 Trippy Vision: Origins 1 sunglasses with mirrored marqueterie pattern lenses (price upon request), Dior, special order, Saks Fifth Avenue, Naples

8/9 Mod Stride: Podium optic printed leather sandals ($875), Roger Vivier, rogervivier.com

9/9 Haute Helix: Brass earring in antique rose ($360), Stella McCartney, Marissa Collections, Naples

Style Notes:

Color Chart: Opt for color contrasts like black and white or mixed pastels

Solid Gold: For major impact, add metal jewelry molded into striking shapes

Cut it Out: Peek-a-boo details give dimension to ready-to-wear and accessories