Damian C. Taylor
Coleman, Hazzard, Taylor, Klaus, Doupé & Diaz, Attorneys at Law
Damian Taylor represents clients in employment matters and business litigation. He is AV Preeminent Peer Review Rated by Martindale-Hubbell, and the immediate past president of the Collier County Bar Association. Taylor has been consistently recognized in Florida Trend’s Legal Elite and Florida Super Lawyers, and is a shareholder at Coleman, Hazzard, Taylor, Klaus, Doupé & Diaz, P.A.
Damian C. Taylor
Coleman, Hazzard, Taylor, Klaus, Doupé & Diaz, Attorneys at Law
3003 Tamiami Trail North, Suite# 402 | Naples
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