Bohemian Fantasy

Highly detailed fabrics and carefree silhouettes inspire a cultural nomad’s visions of wanderlust

Yellow paisley lace shirt ($2,290), yellow mohair cashmere knit top ($950), yellow paisley lace skirt ($2,100), Fendi; mid-heel pumps in white satin fabric with grosgrain bow and crystals ($1,350), Gucci, Waterside Shops, Naples; turquoise earrings ($18,300), multi-stone ring ($23,000), two-stone ring ($34,200), Sylvie Corbelin, Betteridge.

Raffia and velvet hand-embroidered silk faille cape and embroidered column gown (price upon request), Naeem Khan; Janis In Heels black macramé sandals ($895), Christian Louboutin; Silvia Furmanovich earrings ($11,400), Betteridge amethyst ring ($24,000), Betteridge.

Dress ($8,500), Valentino, Marissa Collections, Third Street South, Naples; Goshwara citrine earrings ($6,800), Betteridge lemon chrysoprase necklace ($9,800), Sylvie Corbelin sapphire ring ($70,000), Betteridge.

Ladybeetle Fortune tulle dress ($4,800), Zimmermann; Foulard Cheville flat embossed leather sandals with satin ankle wraps (price upon request), Christian Louboutin; Goshwara tassel necklace ($39,000), Peggy Stephaich Guinness earrings ($2,200), Sylvie Corbelin multi-stone ring ($23,000), Betteridge.

Orphisme silk and velvet devoré strapless A-line gown ($5,990), Akris; Janis In Heels black macramé sandals ($895), Christian Louboutin; Silvia Furmanovich earrings ($18,900), Betteridge black jade and diamond bangle ($48,000), Betteridge fire opal ring ($15,200), Betteridge estate fancy-cut diamond ring ($32,000), Betteridge.

Taffeta ruched bodice strapless bubble-hem gown ($6,990), Oscar de la Renta, Marissa Collections, Third Street South, Naples; Janis In Heels black macramé sandals ($895), Christian Louboutin; opal necklace (price upon request), tassel earrings ($26,000), Marina B, Betteridge.

Fringe dress ($1,800), Bottega Veneta; Janis In Heels black macramé sandals ($895), Christian Louboutin; Mark Davis hinged bangles (price upon request), Peggy Stephaich Guinness garnet bangle ($12,800), Sylvie Corbelin turquoise earrings ($18,300), Betteridge.

Caribbean aqua-navy-multicolor Gucci Liberty print crepe viscose high-neck long-sleeve midi dress with floral bouquet brooch ($4,800), Gucci, Waterside Shops, Naples; Marina B estate earrings ($15,000), Sylvie Corbelin sapphire ring ($70,000), Betteridge.

Chiffon dress ($10,500), panties (price upon request), sandals ($1,450), Dior; Goshwara tassel necklace ($39,000), Peggy Stephaich Guinness earrings ($2,200), Sylvie Corbelin two-stone ring ($34,200), Betteridge.

Story Credits:

Fashion editor: Katherine Lande

Model: Shani Zigron, Elite Model Management, Miami

Hair: Heather Blaine using Redkin, Creative Management, Miami

Makeup: Gina Simone using Dior Beauty, Creative Management, Miami

Photography assistant: Lucie Prsalova

Fashion assistant: Roxy Rooney

NI extends a special thanks to Kevin Condon for providing the location. For additional information, please visit tarpon-cove.com